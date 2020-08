11:20 Uhr

Unfall auf der Staatsstraße in Steindorf: Auto überschlägt sich

Ein 19-Jähriger kommt auf der Staatsstraße 2052 bei Steindorf in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlägt sich mehrmals.

Ein 19-Jähriger hat bei Steindorf die Kontrolle über sein Auto verloren. Nach Angaben der Polizei war er am Sonntag gegen 5.35 Uhr mit seinem BMW auf der Staatsstraße 2052 von Egling an der Paar her kommend in Richtung Merching unterwegs. In einer Kurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Unfall bei Steindorf: Auto überschlägt sich mehrmals

Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb auf einem angrenzenden Feld liegen. Der 19-Jährige und sein 17-Jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur Behandlung in das Uniklinikum Augsburg gebracht.

Da als Unfallursache Alkoholeinfluss beim Fahrzeugführer nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde bei dem 19-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand Schaden von ca. 6000 Euro. (schr-)

