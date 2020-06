vor 2 Min.

Unfall bei Adelzhausen: Mit 140 Sachen durch den strömenden Regen

Einen schweren Unfall verursachte ein 34-jähriger BMW-Fahrer am Samstagabend auf der Autobahn bei Adelzhausen.

BMW-Fahrer verliert auf der Autobahn bei Adelzhausen die Kontrolle über seinen Wagen und verursacht einen Unfall mit hohem Sachschaden.

Fast 50000 Euro Sachschaden meldet die Polizei von einem Unfall, der sich am Samstagabend auf der Autobahn bei Adelzhausen ereignete. Gegen 17.30 Uhr war ein 34-jähriger BMW-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung München unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt regnete es im Bereich Adelzhausen erheblich, so dass der BMW-Fahrer eigenen Angaben zufolge aufgrund Aquaplaning bei einer Geschwindigkeit von ca. 140 Stundenkilometer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Dieses brach schließlich hinten aus und er drehte sich mehrere Male, wobei er gegen die Mittelbetongleitwand und im weiteren Verlauf auch rückwärts gegen einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden BMW X3 aus München stieß. Auch der X 3 wurde daraufhin noch gegen die Mittelbetongleitwand gedrückt. Während der X3 mit erheblichem Schaden auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam, fand das Schleudern des Verursachers im rechts angrenzenden Straßengraben ein Ende.

Eine Frau wird beim Zusammenstoß leicht verletzt

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, während die 48-jährige Lenkerin des X3 leicht verletzt wurde. Ihre auf dem Rücksitz ordnungsgemäß gesicherte fünfjährige Tochter blieb ebenfalls unverletzt. Nach einer ambulanten Untersuchung vor Ort im Rettungswagen war für keinen Beteiligten eine ärztliche Untersuchung erforderlich.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am BMW des Verursachers wird der Schaden auf ca. 15000 Euro, am X3 auf ca. 30000 Euro geschätzt. Die Schäden an den Autobahneinrichtungen dürften bei ca. 3000 Euro liegen.

Autobahn bei Adelzhausen nur zweispurig passierbar

Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme um 19 Uhr konnte die Unfallstelle nur einspurig passiert werden. Es kam nur zu einem geringen Rückstau, da die Unfallstelle für ankommende Verkehrsteilnehmer weithin sichtbar war und diese die Autobahn an der Anschlussstelle Adelzhausen verließen. Über die Auslastung der Umleitungsstrecke liegen keine Erkenntnisse vor.

An der Unfallstelle befanden sich Kräfte der Feuerwehr Adelzhausen, des Technischen Hilfswerks Augsburg sowie ein Rettungswagen. Weiterhin war eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Friedberg vor Ort, da die Unfallörtlichkeit anfangs nicht korrekt übermittelt worden war. (AZ)

