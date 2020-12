vor 30 Min.

Unfall beim Abbiegen: 54-Jährige missachtet in Friedberg die Vorfahrt

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag in Friedberg.

Beim Abbiegen übersieht eine 54-Jährige einen 86-jährigen Autofahrer in Friedberg und es kracht. Beim Unfall entsteht ein hoher Sachschaden.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 12:05 Uhr in Friedberg gekommen. Eine 54-jährige Autofahrerin missachtete laut Polizei an der Einmündung Münchner Straße/Wiffertshauser Straße die Vorfahrt.

Die Frau wollte nach rechts in die Münchner Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 86-jährigen mit seinem Auto. Durch den Zusammenstoß entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. (AZ)

