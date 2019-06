vor 19 Min.

Unfall beim Abbiegen: Zwei Personen verletzt

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstagabend bei Merching ereignete.

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstag auf der Bundesstraße 2 bei Merching.

Wie die Polizei mitteilt, war ein BMW-Fahrer gegen 17.50 Uhr von Steinach kommend in Richtung Mering unterwegs. An der Abfahrt zur Münchener Straße nach Mering wollte er nach links abbiegen und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Auch ein weiteres nachfolgendes Auto wurde in die Kollision verwickelt. Zwei Personen wurden leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40000 Euro. Die Bundesstraße 2 war aufgrund der Unfallaufnahme für eine Stunde komplett gesperrt. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs bittet die Friedberger Polizei, dass sich Unfallzeugen unter der Telefonnummer 0821/323-1710 melden.

