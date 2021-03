vor 1 Min.

Unfall beim Rangieren: 62-Jährige übersieht Auto

Auf einem Supermarktparkplatz in der Ohmstraße in Mering will eine 62-Jährige rangieren. Dabei übersieht sie ein anderes Auto, es kommt zum Unfall.

Eine Autofahrerin wollte am Donnerstag ihr Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Meringer Ohmstraße rangieren. Laut Polizei Friedberg übersah die Frau dabei das Auto eines 40-jährigen Mannes.

Supermarktparkplatz: Autos krachen ineinander

Bei dem Zusammenstoß gegen 19.30 Uhr entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. (AZ)

