vor 40 Min.

Unfall beim Rückwärtsfahren: 3500 Euro Schaden

Beim Rückwärtsfahren sollte man besonders gut aufpassen. Das zeigt eine Polizeimeldung aus Dasing.

Von Ute Krogull

Am Montag gegen 15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Taitinger Straße in Dasing entlang. Der Fahrer hielt laut Polizei Friedberg kurz an. Anschließend wollte er mit seinem Fahrzeug leicht zurücksetzen.

Unfall in Dasing: 3500 Euro Schaden

Dabei übersah er den inzwischen hinter ihm stehenden Pkw eines 34-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

