10:40 Uhr

Unfall im Kreisel: 32-Jähriger missachtet Vorfahrt und rammt BMW

Autofahrer müssen ihr Tempo immer der Sichtweite anpassen. Wer also in ein unbeleuchtetes Unfallauto fährt, haftet mit.

Ein 32-Jähriger will in den Kreisverkehr an der Blücherstraße in Friedberg einfahren. Dabei übersieht er jedoch einen BMW, und es kracht.

Ein 32-Jähriger hat in einem Kreisverkehr bei der Blücherstraße in Friedberg einen Unfall gebaut. Der Mann wollte laut Polizei am Donnerstagabend mit seinem Opel von der Lechhauser Straße in den Kreisverkehr zur Blücherstraße einbiegen.

Unfall in Friedberger Kreisverkehr: 5500 Euro Schaden

Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines 38-jährigen BMW-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen