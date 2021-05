Unfall in Dasing: 80-Jähriger muss ins Krankenhaus

Ein 50-Jähriger übersieht auf dem Reweparkplatz in Friedberg beim Ausparken einen 80-Jährigen und streift ihn leicht. Der Senior muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall auf dem Reweparkplatz in der Industriestraße in Dasing ist ein 80-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte am Freitag gegen 15 Uhr ein 50-Jähriger rückwärts mit seinem Auto aus einer Parklücke herausfahren. Er setzte in Schrittgeschwindigkeit zurück.

Dabei übersah er jedoch einen hinter ihm querenden 80-jährigen Fußgänger. Der wurde dann von dem Pkw leicht touchiert, der Kontakt reichte aber aus, um den Rentner aus dem Gleichgewicht und zu Fall zu bringen. Bei der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde ein Notarzt nachgefordert, welcher mit dem Hubschrauber eingeflogen werden musste. Aus diesem Grund sperrte die Polizei kurzfristig die Bahnhofstraße und funktionierte sie zum Landeplatz um.

Unfall in Dasing: Verdacht auf Bruch im Hüftbereich

Der 80-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Bruch im Hüft- bzw. Oberschenkelbereich ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Die Sperrung der Bahnhofstraße dauerte circa 20 Minuten. (schr-)