Unfall in Friedberg: Auto überschlägt sich

Ein 55-Jähriger übersieht ein Auto auf dem La-Crosse-Ring in Friedberg. Der andere Fahrer muss ausweichen und kommt von der Fahrbahn ab. Das hat Folgen.

Nach Angaben der Polizei hat ein 55-Jähriger am Freitag durch eine Unachtsamkeit einen Unfall ausgelöst. Gegen 11.45 Uhr waren die beiden Autos auf dem La-Crosse-Ring in Friedberg in nördlicher Richtung unterwegs. Der 55-Jährige wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er jedoch das neben ihm befindlichen Auto.

Der 48-jährige Fahrer auf der rechten Spur reagierte geistesgegenwärtig und zog mit seinem Pkw nach rechts, so dass es zu keinem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam. Hierdurch musste er jedoch die Böschung neben der Fahrbahn hochfahren, so dass sich sein Auto überschlug und erst auf dem Dach liegen blieb.

Die zwei Fahrzeuginsassen werden bei dem Unfall in Friedberg leicht verletzt

Der Fahrer und die Beifahrerin konnten sich lediglich mit Nackenschmerzen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (schr-)