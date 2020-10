vor 17 Min.

Unfall in Friedberg: BMW erfasst Opel und wird gegen Mini geschleudert

In Friedberg sind drei Autos an einem Unfall an der Ludwigstraße beteiligt. Zwei von ihnen müssen abgeschleppt werden.

Drei Pkw waren am Dienstagnachmittag an einem Unfall an der Aichacher Straße in Friedberg beteiligt. Die drei Autos, ein vorneweg fahrender Minicooper, ein ihm nachfolgender BMW und ein Opel als Letzter in der Reihe, waren stadteinwärts Richtung Süden unterwegs.

Unfall in Friedberg: BMW erfasst Opel

Kurz vor der Abzweigung in die Ludwigstraße kam nach Angaben der Polizei der 18-jährige BMW-Fahrer nach rechts auf die Abbiegespur in Richtung Ludwigstraße ab. Der junge Mann erfasste dabei den Opel mitsamt seiner 64-jährigen Fahrerin, die sich hinter ihm rechts eingeordnet hatte.

Unfall in Friedberg: Polizei meldet etwa 12.500-Euro-Schaden

Durch den Zusammenstoß wurde der BMW noch gegen den vor ihm fahrenden Mini Cooper einer 18-Jährigen geschleudert. Keiner der Unfallbeteiligten wurde laut Polizei verletzt. Der BMW und der Opel mussten jedoch abgeschleppt werden, insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12.500 Euro. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen