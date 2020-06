vor 18 Min.

Unfall in Friedberg: Mann fährt auf einen Kreisverkehr

Ein Mann kommt, wohl weil er zu schnell unterwegs war, die Kontrolle über sein Auto. Dabei beschädigt er einen Kreisverkehr in Friedberg.

Ein Mann kommt, wohl weil er zu schnell unterwegs war, die Kontrolle über sein Auto. Dabei beschädigt er einen Kreisverkehr in Friedberg.

Wohl, weil er zu schnell auf nassem Boden unterwegs war, fuhr ein Mann am Montagnachmittag mit seinem Fiat auf den Kreisverkehr an der Münchner Straße in Friedberg. Dabei beschädigte der 32-Jährige laut Polizei ein Verkehrszeichen sowie die Flurfläche des Kreisverkehrs.

Unfall in Friedberg: Schaden beträgt etwa 1000 Euro

Der Fiat musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (pos)

Themen folgen