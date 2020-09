vor 18 Min.

Unfall in Friedberg-West: Wer hatte Grün?

Wer hat den Unfall in Friedberg-West verursacht? Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich im Bereich des Park&Ride-Platzes in Friedberg-West ereignete. Über den Hergang gibt es unterschiedliche Aussagen.

Eine 53-jährige Frau bog am Dienstag gegen 11.50 Uhr vom Pendlerparkplatz mit ihrem Mercedes A-Klasse nach rechts auf die B300 ein. Nach ihren Angaben zeigte die Lichtzeichenanlage grün für ihre Fahrtrichtung. Eine 60-Jährige fuhr zum gleichen Zeitpunkt mit ihrem Mini auf der B 300 von Friedberg kommend in den Bereich der Einmündung zum Pendlerparkplatz ein. Die Fahrerin gab ebenfalls an, dass die Lichtzeichenanlage grün für ihre Fahrtrichtung zeigte.

Zusammenstoß an der Einmündung in die B300

Die 60-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Dadurch entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

