Unfall in Rinnenthal: Auto überschlägt sich

Ein 25-Jähriger verliert auf der AIC 22 kurz vor Rinnenthal die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug überschlägt sich.

Ein 25-Jähriger hat am Sonntag auf der AIC 22 die Kontrolle über sein Auto verloren. Nach Angaben der Polizei war er gegen 11.45 Uhr von Landmannsdorf in Richtung Rinnenthal unterwegs. Kurz vor dem Friedberger Ortsteil, unmittelbar nach dem Waldstück, kam er ohne fremde Beteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab.

Ursächlich hierfür war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit. Der Kia Picanto überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Aufgrund der Schwere des mitgeteilten Verkehrsunfalles kam auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Der 25-Jährige konnte sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit leichten Verletzungen in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden.

Unfall in Rinnenthal: AIC 22 zeitweise gesperrt

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Ortsverbindungsstraße durch die Freiwillige Feuerwehr Rinnenthal gesperrt. (schr-)

