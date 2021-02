vor 31 Min.

Unfall mit Pferd: Autofahrerin kollidiert mit entlaufenem Tier

Mit einem Pferd kollidierte eine Autofahrerin in Neuried.

Einen Schrecken bekommt eine 61-jährige Autofahrerin in Neuried am Mittwochabend. Plötzlich läuft ihr ein Pferd vor das Auto. Es kommt zur Kollision.

Bremsen kann die Frau nicht mehr rechtzeitig, als plötzlich ein Pferd vor ihrem Auto auftaucht. Die 61-Jährige ist am Mittwoch gegen 18:30 Uhr in Neuried in westlicher Richtung unterwegs, als ihr laut Polizei ein Pferd vor das Fahrzeug lief.

Unfall bei Ried: Pferd bleibt unverletzt, das Auto liegen

Es kam zu einer Kollision mit dem Pferd. Die Fahrzeugfront und die Windschutzscheibe des Mercedes wurden stark beschädigt. Die 61-jährige bleib unverletzt.

Das entlaufene Pferd blieb ebenfalls unverletzt und konnte durch die Besitzerin wieder auf die Pferdekoppel verbracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (AZ)

