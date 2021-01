vor 2 Min.

Unfall mit drei Autos in Mering: 18-Jährige bremst zu spät

Eine VW-Fahrerin muss in Mering bremsen, ihre Nachfolgerin kommt hinter ihr zum Stehen. Eine Fahranfängerin bemerkt das jedoch zu spät, und es kracht.

Einen Unfall mit drei Beteiligten meldet die Polizei aus Mering. Am Mittwochmorgen hat eine 38-Jährige mit ihrem VW an der Einmündung der Kissinger Straße zur Augsburger Straße verkehrsbedingt gebremst. Die 59-Jährige hinter ihr hielt mit ihrem Mercedes hinter dem Polo an. Eine 18-jährige Opelfahrerin erkannte die Situation laut Polizei zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Dadurch wurde der Mercedes noch auf den VW davor geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt, und die Fahrzeuge waren noch fahrbereit. (pos)

