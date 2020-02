11:50 Uhr

Unfall vor Supermarkt in Mering verursacht viel Schaden

Die Polizei Friedberg meldet einen Unfall in der Münchener Straße in Mering. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.

Von Ute Krogull

Vom Parkplatz eines Meringer Supermarktes aus wollte eine Autofahrerin am Freitag um 10 Uhr nach links in die Münchener Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Pkw. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, meldet die Polizei Friedberg. (AZ)

Themen folgen