07.08.2019

Unfallfahrer suchen das Weite

Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei aus den vergangenen Tagen. Wer kann Hinweise geben?

Am Dienstag gegen 10:15 Uhr, stellte eine 61-Jährige ihren schwarzen Hyundai auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Hans-Seemüller-Straße in Friedberg ab. Als sie gegen 13.20 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren, rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Bereits am Montag wurde in der Zeit zwischen 13 und 13.30 Uhr grauer Audi auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Winterbruckenweg in Derching angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

Themen Folgen