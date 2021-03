Unfallflucht: Autofahrer richtet hohen Schaden an und fährt weiter

Ein böse Überraschung erlebt ein 64-Jähriger in Mering. Als er nach der Arbeit zu seinem Auto kommt, ist es beschädigt. Die Polizei sucht den Unfallfahrer.

Eine böse Überraschung erlebte ein 64-Jähriger am Dienstag in Mering. Gegen 10 Uhr stellte der Mann seinen schwarzen Volvo in der Rumfordstraße ab und ging zur Arbeit. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest.

Unfallflucht: Unbekannter richtet hohen Schaden an

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hatte laut Polizei vermutlich beim Rangieren das Auto beschädigt. Der Unfallfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro zu kümmern.

Hinweise zum Unfall nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: