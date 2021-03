vor 35 Min.

Unfallflucht: Parkendes Auto in Kissing angefahren

Die Polizei ermittelt in Kissing in einem Fall von Unfallflucht.

Rund 3500 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Autofahrer an einem PKW in der Kissinger Bachstraße.

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Friedberger Polizei in Kissing. Am Freitag wurde dort in der Bachgasse ein ordnungsgemäß abgestellter PKW am hinteren linken Kotflügel und dem linken Hinterrad angefahren.

Unfallverursacher kümmert sich nicht um den verursachten Schaden

Der Vorfall muss sich im Zeitraum zwischen 9 und 16 Uhr ereignet haben. Laut Polizei flüchtete der Unfallverursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. (AZ)

