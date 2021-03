vor 16 Min.

Unfallflucht: Verursacher hat in Kissing gleich zwei Autos beschädigt

Gleich zwei Fahrzeuge beschädigte ein Unbekannter in der Kissinger Tulpenstraße. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Auf 4000 Euro summiert sich der Schaden, den ein Unbekannter in der Kissinger Tulpenstraße verursacht.

Gleich zwei Fahrzeugeigentümer haben in Kissing Anlass, sich zu ärgern. Denn am Samstag zwischen 12 und 15.30 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein dort geparktes Auto und beschädigte dieses am linken Außenspiegel.

Abgebrochener Außenspiegel wird gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert

Wie die Polizei berichtet, brach dabei wohl der rechte Außenspiegel des Verursachers ab und wurde gegen an anderes Fahrzeug geschleudert, welches dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei insgesamt auf 4000 Euro.

Sie ermittelt nun in Bezug auf Unfallflucht und bittet um Hinweise auf den Verursacher unter der Telefonnummer 0821/3231710.

