vor 42 Min.

Unfallflucht: Zwölfjähriger verletzt sich bei Ausweichmanöver

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Stätzling. Dabei wurde ein zwölfjähriger Bub leicht verletzt. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um ihn.

Ein Bub war am Dienstagmorgen in einen Unfall verwickelt. Der Zwölfjährige war mit seinem Fahrrad gegen 7.30 Uhr in der Unterführung unter der Kreisstraße AIC 23 zwischen Kreisverkehr und AIC 25 bei Stätzling unterwegs und kollidierte fast mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer. Nach eigenen Angaben musste der Bub nach rechts ausweichen, und streifte anschließend die Tunnelwand mit der Schulter. Dabei wurde er leicht verletzt.

Unfallflucht bei Friedberg-Stätzling: Polizei sucht nach Zeugen

Der Rennradfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Zwölfjährigen zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher, zu ihm liegt folgende Täterbeschreibung vor: Er ist etwa 30 Jahre alt, trug schwarze Freizeitkleidung, einen schwarzen Helm und eine schwarze Ski-Maske. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

