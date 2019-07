12:29 Uhr

Unfallflucht am Baggersee

Die Polizei Friedberg ermittelt wegen Unfallflucht am See.

Die Polizei Friedberg fahndet nach einem Unfallfahrer, der Schaden auf dem Parkplatz am Baggersee angerichtet hat.

Am Sonntag gegen 15.10 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem nördlichen Parkplatz am Friedberger Baggersee abgestellten grauen Mercedes. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern, verließ er die Unfallstelle.

Hinweise an die Polizei Friedberg

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (FA)

