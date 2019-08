10:10 Uhr

Unfallflucht am Dasinger Bauernmarkt

Das Auto eines 62-Jährigen ist am Dasinger Bauernmarkt von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Täter beging Unfallflucht.

Das Auto eines 62-Jährigen ist am Bauernmarkt in Dasing beschädigt worden. Am Mittwoch gegen 18.15 Uhr stellte der Mann seinen weißen Toyota an dem dortigen Parkplatz ab.

Gegen 22 Uhr bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der linken Seite seines Fahrzeugs. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

Themen Folgen