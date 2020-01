10:36 Uhr

Unfallflucht am Marienplatz in Friedberg

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Friedberg den Verursacher.

Am Sonntag hat ein Unbekannter eine Unfallflucht mitten in der Friedberger Innenstadt begangen.

Jemand hat in Friedberg ein Auto angefahren und ist dann geflüchtet. Am Sonntag zwischen 12.45 Uhr und 16.15 Uhr beschädigte der Unbekannte einen blauen Citroen am Marienplatz.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

