11:13 Uhr

Unfallflucht an Drogeriemarkt in Friedberg

Eine Frau war in Friedberg nur kurz im Drogeriemarkt einkaufen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Unfallschaden an ihrem Seat fest.

Eine 29-Jährige musste an ihrem Seat einen frischen Unfallschaden feststellen, nachdem sie diesen nur kurze Zeit während des Einkaufens geparkt hatte. Die linke Fahrzeugseite ist beschädigt. Die Frau war am Donnerstag ab 12.45 Uhr nur kurze Zeit in einem Drogeriemarkt an der Lechhauser Straße gewesen und hatte den Wagen auf dem dortigen Parkplatz abgestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

