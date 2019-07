10:16 Uhr

Unfallflucht an Parkplatz beim Friedberger Bahnhof

Ein Autofahrer ließ seinen Wagen kürzlich einige Stunden am Friedberger Bahnhof stehen. Als er wiederkam, war sein Audi beschädigt und vom Verursacher keine Spur.

Ein 51-Jähriger stellte jetzt seinen silberfarbenen Audi am Pendlerparkplatz Steirer Berg am Friedberger Bahnhof ab. Als er am Mittwochabend gegen 19 Uhr nach rund viereinhalb Stunden zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Seite des hinteren Stoßfängers fest.

Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

