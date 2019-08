vor 36 Min.

Unfallflucht beim Dasinger Bauernmarkt

Beim Dasinger Bauernmarkt hat eine Frau ihren Audi rund fünf Stunden geparkt. Als sie wieder losfahren wollte, stellte sie einen hohen Sachschaden an dem Wagen fest.

Eine 51-Jährige hat ihren weißen Audi auf dem Parkplatz des Bauernmarktes in Dasing abgestellt. Bei ihrer Rückkehr am Mittwochabend nach nach rund fünf Stunden war ein frischer Unfallschaden an der linken Seite des Wagens zu sehen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

