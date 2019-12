09:56 Uhr

Unfallflucht im Kissinger Meisenweg

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Kissing.

Ein Unbekannter hat in Kissing das Auto einer 52-Jährigen beschädigt. Der Verursacher fuhr einfach davon.

In Kissing hat es eine Unfallflucht gegeben. Am Samstag gegen 21 Uhr stellte eine 52-Jährige ihren grauen Ford im Meisenweg ab. Als sie am Sonntag gegen 10 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, war der linke Außenspiegel mutmaßlich im Vorbeifahren von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

