09:42 Uhr

Unfallflucht in Dasing durch aufmerksame Frau aufgeklärt

Eine 32-Jährige hat sich das Kennzeichen eines Unfallfahrers gemerkt. Dadurch konnte die Polizei den alkoholisierten Mann ermitteln.

Ein 35-Jähriger hat auf einem Parkplatz an der Laimeringer Straße in Dasing-Lindl einen Verkehrsunfall verursacht und wurde nun gefasst. Er hatte laut Polizei am Mittwoch gegen 18.20 Uhr ein geparktes Auto beschädigt und fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.

Eine 32-Jährige wurde durch den Lärm auf den Unfall aufmerksam und konnte sich das Kennzeichen des davonfahrenden Kleintransporters merken. Wenig später wurde der Unfallverursacher dann ermittelt. Dieser stand unter Alkoholeinfluss, weshalb ihm zur Beweissicherung Blut entnommen wurde. (tril)

