vor 51 Min.

Unfallflucht in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Ein Unbekannter beschädigt die Heckstoßstange eines in Friedberg geparkten weißen Volvos. Anschließend flieht er, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein Unbekannter rammte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen einen Volvo und kümmerte sich anschließend nicht um den Schaden. Wie die Friedberger Polizei berichtet, war der weiße Pkw in der Friedberger Bauernbräustraße abgestellt. Bei dem Unfall entstand an dessen Heckstoßstange ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

