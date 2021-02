12:18 Uhr

Unfallflucht in Rinnenthal: Die Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Friedberg sucht einen Unfallflüchtigen.

Zwei Autos streifen einander auf der Harthauser Straße in Rinnenthal, einer der Unfallgegner ergreift die Flucht.

Auf der Harthauser Straße in Rinnenthal sind am Donnerstag gegen 6.20 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Am Ford einer 18-Jährigen wurden dabei der linke Außenspiegel und die linke Seite beschädigt. Der unbekannte Unfallgegner fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Rinnenthal: Fahrer flüchtet mit beschädigtem Auto

Auch am Fahrzeug des Flüchtigen ist der linke Spiegel beschädigt, die Polizei Friedberg meldet, dass es sich vermutlich um einen roten Opel Astra handele. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1700 Euro, die Polizei nimmt Hinweise unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

