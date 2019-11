vor 27 Min.

Unfallflucht in der Afrastraße

Die Polizei Friedberg fahndet nach einem Unfallfahrer. Opfer war ein 80 Jahre alter Autofahrer.

Am Montag gegen 9 Uhr befuhr ein 80-Jähriger mit seinem weißen Toyota die Afrastraße in Friedberg im Bereich der Bahnunterführung. Nach Angaben des 80-Jährigen kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Der unbekannte Fahrer touchierte den Toyota mit seinem bis dato unbekannten Fahrzeug im Bereich der Stoßstange vorne links sowie am linken Außenspiegel. Der 80-Jährige bleib stehen, der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Kreisverkehr fort.

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen

Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Friedberg, 0821/323-1710 zu melden. (FA)

