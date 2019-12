09:34 Uhr

Unfallflucht in der Friedberger Bauernbräustraße

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Friedberg.

In der Bauernbräustraße in Friedberg hat jemand einen BMW X5 beschädigt und ist dann davon gefahren.

In der Friedberger Bauernbräustraße hat sich jetzt ein BMW-Besitzer über die Beschädigung seines grauen X5 geärgert. Am Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr fuhr ein Unbekannter den wagen an und kümmerte sich dann nicht um die Schadensregulierung.

Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

