09:58 Uhr

Unfallflucht in der Friedberger Ludwigstraße

Ein Auto, das in der Ludwigstraße in Friedberg geparkt stand, ist von einem Unbekannten am Mittwoch beschädigt worden. Habt Ihr etwas mitbekommen?

In der Friedberger Ludwigstraße hat jemand eine Unfallflucht begangen. Am Mittwoch in der Zeit zwischen 12.40 und 14.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Tiefgarage geparkten schwarzen Hyundai. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter 0821/3231710 zu melden. (tril)

