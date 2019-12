vor 54 Min.

Unfallflucht nach hohem Sachschaden am Meringer Jägerberg

3000 Euro Sachschaden an einem geparkten Auto in Mering: Die Polizei bittet um Hinweise.

In Mering ist es zu einem schweren Sachschaden an einem geparkten Auto gekommen. Am Donnerstag gegen 9.15 Uhr rammte ein Unbekannter einen am Jägerberg abgestellten grauen Toyota.

Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

