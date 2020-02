11:45 Uhr

Unfallfluchten: Polizei Friedberg sucht Zeugen

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen für mehrere Fälle von Unfallflucht – in einem Fall ist sie schon so gut wie fündig geworden.

Von Ute Krogull

Gartenzaun in Kissing beschädigt

Am Donnerstag prallte ein Pkw in der Blumenstraße gegen den Eckpfosten eines Gartenzaunes und verursachte einen Schaden in Höhe von 5500 Euro. Der Fahrer flüchtete. Die am Unfallort zurückgebliebenen Fahrzeugteile lassen auf einen blauen BMW der zu2er-Reihe (Active Tourer oder Grand Tourer) schließen – jetzt mit frischem Schaden an der Frontschürze rechts. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friedberg (0821/323-1710) zu melden.

Auto bei Supermarkt in Derching angefahren

Am Freitag um etwa 8.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Winterbruckenweg im Gewerbegebiet ein schwarzer geparkter Pkw angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher, unterwegs mit einem weißen Pkw, flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro.

Bauernmarkt Dasing: Zeugen informieren Polizei

Dasing Am Freitag zwischen 14 und 14.15 Uhr beschädigte ein Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz des Bauernmarktes einen geparkten Wagen und flüchtete. Aufmerksame Zeugen notierten das Kennzeichen des Unfallverursachers, so dass dieser im Nachgang wohl ermittelt werden kann. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

