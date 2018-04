vor 36 Min.

Unfallfluchten: Wer hat etwas beobachtet?

Ein besonders dreister Fall ereignete sich in Kissing.

Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei: Ein schwarzer Toyota Auris wurde am Freitag in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr am linken Rücklicht beschädigt. Das Fahrzeug war in Friedberg am Marienplatz, vor dem Anwesen Nr. 19 abgestellt. Aufgrund der Gesamtumstände ist laut Polizei eher von einer mutwilligen Beschädigung auszugehen, jedoch kann auch eine Unfallflucht momentan nicht ausgeschlossen werden. Um Hinweise bittet die Polizei auch in einem weiteren Fall, der sich am Freitag gegen 7.10 Uhr auf der Kirchstraße in Kissing ereignete. Gesucht wird ein silbergrauer oder grauer Kleinwagen, vermutlich der Marke Ford, der von einer Frau mit längeren dunklen Haare gesteuert wurde. Sie bog aus einer Seitenstraße auf die Kirchstraße ein und missachtete die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers, der in östlicher Richtung unterwegs war. Wegen geparkter Fahrzeuge musste der Mann nach links ausweichen und prallte gegen ein abgestelltes Auto. Die Frau setzte ihre Fahrt fort, der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Themen Folgen