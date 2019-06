Unfallfluchten an Sparkasse und Discounter in Friedberg

Am Friedberger See gab es einen Großeinsatz, nachdem dort herrenlose Kleidung gefunden wurde. Laut Polizei ist unwahrscheinlich, dass die Frau im Gewässer treibt.

Friedberg

Einbrüche in Friedberger Schreinerei und bei BC Rinnenthal

Unbekannte sind in eine Schreinerei in Friedberg-Harthausen und in das Vereinsheim des BC Rinnenthal eingestiegen.