vor 56 Min.

Unfallfluchten auf Parkplätzen in Dasing und Friedberg

Sowohl in Dasing als auch in Friedberg rammte jeweils ein Autofahrer einen anderen Wagen. Beide begingen Unfallflucht.

Auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants an der Messerschmittstraße in Dasing ereignete sich nun eine Unfallflucht. Eine 39-jährige Schrobenhauserin hatte am Montag ihren schwarzen Audi A4 Kombi dort abgestellt. Bei der Rückkehr stellte sie vorne rechts einen frischen Unfallschaden fest, der Verursacher machte sich aus dem Staub. Ein Zeuge will einen rangierenden Kleintransporter gesehen haben, der den Schaden von 2000 Euro verursacht haben könnte.

Ebenfalls am Montag ereignete sich in Friedberg ein ähnlicher Vorfall. Eine 66-jährige Meringerin war dort beim Einkaufen. Sie stellte ihren grauen Opel Meriva auf einem Parkplatz an der Münchener Straße ab. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie hinten links einen frischen Unfallschaden von etwa 1000 Euro. Auch hier fuhr der Verursacher weg. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/3231710. (tril)