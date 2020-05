vor 49 Min.

Unfallschwerpunkt: Arbeiten an Kreisstraßen beginnen

Der Fahrbahnausbau der AIC 12 samt neuem Radweg hat begonnen. Mit den Maßnahmen soll der bisherige Unfallschwerpunkt entschärft werden.

Seit einigen Tagen laufen bereits die Arbeiten an der Kreisstraße von Mering nach Unterbergen. Am Dienstag erfolgte der offizielle Spatenstich.

Auf 2,5 Kilometer Länge gibt es bis voraussichtlich Mitte Dezember 2020 viel zu tun: So wird die Kurve am Leitenberg entschärft, teilweise die Fahrbahn verbreitert und die bestehende Kreuzung zum Kreisverkehr umgebaut. Dies war in der Vergangenheit ein Unfallschwerpunkt, den man nun durch diese Baumaßnahme entschärft. Zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer wird ein neuer Geh- und Radweg gebaut.

Fahrbahnausbau von Merching nach Unterbergen: Kosten von 2,6 Millionen Euro

Unter Beteiligung der Gemeinde Merching und der Gemeinde Schmiechen stemmt der Landkreis die Baumaßnahmen. Die Gesamtkosten werden bei 2,6 Millionen Euro liegen. Staatliche Fördermittel wurden bereits beantragt. Geplant wird die Baumaßnahme vom Ingenieurbüro Hyna + Weiß in Friedberg; ausgeführt von der Straßenbaufirma Schweiger Straßenbau GmbH aus Altomünster. (AZ)

