Unfallstatistik: Autismus auf den Straßen Aichach-Friedbergs

Mehr Unfälle, mehr Verletzte und mehr Tote: Die Nachrichten von den Straßen im Wittelsbacher Land sind alles andere als erfreulich. Die Ursachen klingen zunächst lapidar. Zu wenig Abstand und Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren sind für zwei von drei Unfällen verantwortlich. Dahinter stecken jedoch fundamentale Probleme:

Erstens gibt es immer mehr Autos auf unseren Straßen. Der Verkehr wird immer dichter, die Gefahr, mit anderen Teilnehmern in konfliktträchtige Situationen immer größer. Das ließe sich noch meistern, wenn alle mit der nötigen Rück- und Umsicht zu Gange wären. Tatsächlich steigt aber die Zahl der Auto- und Zweiradfahrer, die außer ihrer selbst nur wenig wahrnehmen. Dieses autistische Verhalten führt immer öfter zu Gefahrensituationen. Das belegt auch die steigende Zahl der Unfallfluchten.

Ob Geschwindigkeitsübertretungen oder Handygespräch am Steuer – die Polizei ist personell leider nicht in der Lage, eine hinlänglich abschreckende Wirkung für solches Verhalten zu erzeugen. Wer täglich auf unseren Straßen unterwegs ist, muss sich darum an den Gedanken gewöhnen, für viele andere mitzudenken.

