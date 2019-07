10:03 Uhr

Unfallverursacher flüchtet – vierstelliger Schaden in Friedberg

Ein Unbekannter hat in Friedberg ein anderes Auto angefahren und ist dann geflüchtet.

Eine 56-Jährige parkte ihren schwarzen Peugeot in der Burgpflegerstraße in Friedberg. Als sie am Donnerstag gegen 08.30 Uhr nach einer Nacht zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite – er liegt bei rund 1000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (tril)

