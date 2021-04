Ungewöhnliches Fischsterben in der Paar bei Ottmaring

Warum starben am Samstag die Fische in der Paar bei Ottmaring? Die Polizei ermittelt.

Am Samstag kam es an der Paar im Bereich Ottmaring zu einem ungewöhnlichen Fischsterben. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass durch einen bislang unbekannten Täter vermutlich Gülle in die Paar eingeleitet wurde, was das Fischsterben zur Folge hatte.

Das Wasserwirtschaftsamt wurde zur Untersuchung entnommener Wasserproben eingeschaltet. Das Ergebnis steht noch aus. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

