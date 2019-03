vor 34 Min.

Unsere Leser stimmen ab: Soll die Linie 6 verlängert werden?

Wird die Linie 6 bald bis in die Friedberger Innenstadt fahren?

Die Linie 6 nach Friedberg-West ist auf der Erfolgsspur. Die Stadtwerke melden steigende Kundenzahlen. Soll die Straßenbahn verlängert werden? Stimmen Sie ab!

Von Ute Krogull

Die Stadtwerke Augsburg melden: Zwischen den Jahren 2015 und 2017 seien die Kundenzahlen der Linie 6 im Haltestellenvergleich um zehn bis 20 Prozent gestiegen. Im Augsburger Textilviertel, wo in den vergangenen Jahren viele neue Wohnungen entstanden, sogar um 40 Prozent. Auch die Passagierzahlen auf der Paartalbahn steigen.

Voting: Soll die Linie 6 nach Friedberg fahren?

Der Stadtrat von Friedberg will prüfen lassen, ob die Straßenbahnlinie in die Stadt Friedberg hinein verlängert werden kann. Optionen wären der Bahnhof oder ein Ringverkehr, in den auch der Volksfestplatz einbezogen ist. Dazu befragen wir unsere Leser. Stimmen auch Sie ab!

