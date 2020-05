10:54 Uhr

Unter Drogen: Polizei zieht Autofahrer in Mering aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Mering eine Drogenfahrt gestoppt.

Der 32-Jährige zeigte bei einer Kontrolle laut Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen.

Drogentypische Auffälligkeiten stellte die Polizei bei einem 32 Jahre alten Autofahrer fest, der am Donnerstag gegen 17 Uhr in Mering kontrolliert wurde. Da ein Urintest positiv verlief, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

