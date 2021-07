Schlechter Scherz: Groß angelegte Suche nach verschwundenem Mann an Lechstaustufe

Vier Personen gehen an der Lechstaustufe 22 in Unterbergen spazieren, ein 28-Jähriger verschwindet spurlos. Der angebliche Spaß führt zu einer Suchaktion.

An der Lechstaustufe 22 ist am Dienstagabend ein 28-Jähriger verschwunden. Laut Polizei waren zwei Männer und Frauen zwischen 21 und 28 Jahren gegen 22.30 an der Lechstaustufe 22 bei Unterbergen spazieren. Dann wollte der 28-Jährige eine Abkürzung nehmen und verließ seine Freunde über eine Böschung. Die Gruppe konnte ihn danach nicht wiederfinden.

Weil er ins Wasser gefallen sein könnte, wurden die Wasserrettung und die Freiwillige Feuerwehr Unterbergen gerufen. Mit einem Polizeihund und einer Drohne wurde das Gebiet abgesucht. Die Mitteilung, dass der Gesuchte gefunden wurde, kam gegen 0.40 Uhr. Er wurde von einem anderen Bekannten aufgegriffen.

Mann verschwunden: Feuerwehr und Wasserrettung alarmiert

Der Mann war gar nicht verschwunden, sondern wollte sich laut Polizei einen Scherz erlauben. Er hatte sich vor seinen Freunden versteckt und konnte sie dann weder auf dem Spazierweg noch am Parkplatz finden. Auch ihre Fahrzeuge waren da schon weg. Also entschied er sich, zu Fuß nach Haunstetten zu gehen. Sein Mobiltelefon hatte er nicht dabei, weshalb er auch keinen Kontakt aufnehmen konnte. (AZ)