Unternehmer in Not: Am Samstag Kundgebung auf dem Marienplatz

So wie hier auf dem Augsburger Rathausplatz will der "Unternehmerkreis Zukunft in Not" auch auf dem Friedberger Marienplatz auf die Lage von Firmen in Corona-Zeiten aufmerksam machen.

Plus Am Samstag findet auf dem Friedberger Marienplatz eine Kundgebung mit 150 Teilnehmern statt. Unternehmer wollen auf ihre Probleme durch den Lockdown hinweisen.

Von Ute Krogull

Fitnessstudios und Hotels, Physiotherapeuten und Veranstaltungstechniker: Das sind einige Branchen, die besonders unter dem Lockdown leiden. Der "Unternehmerkreis Zukunft in Not" hat großen Zulauf. 650 Mitglieder sind es Angaben der Initiative zufolge mittlerweile in der Region Augsburg. Nun plant er am Samstag, 27. März, eine Demonstration in Friedberg. Warum ausgerechnet hier?

Dazu kann der Friedberger Robert Höck Auskunft geben. Der Kreishandwerksmeister, der selber einen Metallbaubetrieb hat, ist in dem Unternehmerkreis sehr aktiv. Es habe bislang mehrere Veranstaltungen in Augsburg gegeben, berichtet er. Nun wolle die Initiative auch im Umland Flagge zeigen, denn viele ihrer Mitglieder haben dort ihren Sitz. Friedberg mache den Anfang, Orte wie Dillingen oder Wertingen sollen folgen.

Kundgebung am 27. März in Friedberg

In Friedberg ist am Samstag, 27. März, eine Kundgebung für rund 150 Teilnehmer auf dem Marienplatz angemeldet. Sie soll von 11 bis 13 Uhr dauern. Alles werde mit dem nötigen Abstand und allen anderen vorgeschriebenen Corona-Regeln ablaufen, betonen die Organisatoren. "Es kommen die Inhaber von Firmen, die schon zugesperrt haben, bald zusperren oder Angst davor haben", so Höck. Sein Metallbaubetrieb habe aktuell keine Probleme - im Gegenteil, räumt er ein. Doch wolle er sich für andere einsetzen, zumal die staatlichen Ausgleichszahlungen ihm zufolge weiterhin nur in geringem Maß, schleppend oder gar nicht fließen.

Wie bei den vorherigen Kundgebungen in Augsburg werden die Unternehmer, die aus der ganzen Region Augsburg und aus vielen Branchen kommen, Plakate und Banner dabeihaben, auf denen sie ihre Probleme artikulieren. Michaela Königsberger aus Königsbrunn, ebenfalls im Organisationsteam aktiv, kündigt an, dass der Unternehmerkreis sich bei der Veranstaltung vorstellen und Unterstützerlisten auslegen werde. Große Reden werde es nicht geben, doch stünden die Teilnehmer für Gespräche mit Bürgern bereit. "Sie wollen verdeutlichen, dass ihre Mitarbeiter mitsamt Familien in ihren Existenzen vom Lockdown betroffen sind", sagt Königsberger.

Robert Höck aus Friedberg. Bild: Metallbau Höck

Der Unternehmerkreis distanziert sich von Corona-Leugnern und der Querdenker-Bewegung. "Wir stellen nicht die Krankheit als solche infrage, sondern die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen", erläutert Höck. Es sei nicht zu verstehen, warum Buchläden öffnen dürfen, Schuhgeschäfte aber nicht, erklärt Königsberger am Beispiel des Einzelhandels. Auch dass Supermärkte alles von Geschirr bis zu Herrenhemden verkaufen dürfen, erbose viele Händler. Die Verlängerung des Lockdowns auf die Zeit nach Ostern, die in der Nacht auf Dienstag von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten beschlossen und am Dienstag für Bayern konkretisiert wurde, verstehe man ebenfalls nicht.

Unternehmer fordern: Lockdown für Firmen beenden

Was aber fordern die Mitglieder der Initiative stattdessen? Letztlich Öffnungen aller Branchen mit abgestimmten Hygienekonzepten. In einem Gespräch mit der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sowie den Landräten Klaus Metzger (Landkreis Aichach-Friedberg) und Martin Sailer (Landkreis Augsburg) forderten sie im Februar die Öffnung aller Unternehmen auf Basis der Hygienekonzepte vor dem Lockdown-Light.

