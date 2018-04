vor 39 Min.

Unterwegs für ein starkes Europas

Eine Woche lang liefen

Die Initiative ging von dem 77-jährigen Carsten Witt aus Grünwald aus und lautet „Go Europe!“, was übersetzt werden könnte mit „Europa eine Zukunft geben!“ Dafür ist Witt seit dem 29. Oktober 2017 bereits unterwegs von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon nach Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Dort möchte er am 28. Oktober ankommen. Einen Teil des Jakobsweges liefen die Wurms mit den Teilnehmern anderer Nationen in umgekehrter Richtung im Auftrag der Stadluni Unterbergen. Dies ist ein monatlicher Treffpunkt in einem alten Stadl, bei dem Mitglieder und Interessierte Vorträge von Referenten mit den verschiedensten Talenten zu unterschiedlichen Themen hören. Ziel der Reise der Wurms war es, für ein friedliches, grenzenloses Europa sowie für ein Europa für die Menschen und für die Menschlichkeit mitzulaufen.

„Europa ist ein Garant für Frieden und Reichtum, es hat aber auch viele Schwächen. Diese wollen wir in Begegnungen ansprechen und von Mensch zu Mensch verändern durch neues Denken, Sprechen und Handeln“, sagte Günter Wurm. Er plant, bald einen Vortrag über seine Reise zu halten. (hese)