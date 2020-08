18:03 Uhr

Urban Gardening: Sonnenäcker bieten Gartenglück für 60 Euro pro Sommer

Plus Urban Gardening ist der Trend der Zeit. Die Sonnenäcker in Friedberg bieten eine Fläche für wenig Geld. Warum die Pflanzen hier besonders gut gedeihen.

Von Edigna Menhard

Menschen in Wohnungen ohne Balkon hatten es zu Lockdown-Zeiten besonders schwer. Eingesperrt in den eigenen vier Wänden sehnten sich einige nach einem kleinen Stück Land, auf dem sie selbst Gemüse, Obst, Kräuter und Blumen anbauen können. Und weil viele den gleichen Gedanken hatten, muss man in Friedberg mittlerweile zwei bis drei Jahre warten, bis man einen Kleingarten bekommt.

Doch es gibt eine Alternative: die Sonnenäcker. Bei diesem Projekt des Netzwerkes „Unser Land Augsburg“ kann man direkt neben dem Friedberger Neubaugebiet in der Afrastraße sein eigenes Stück Acker pachten und bepflanzen. Die Kosten belaufen sich auf lediglich 60 Euro pro Anbau-Saison.

Teilflächen zum Urban Gardening stellt ein Bauer zur Verfügung

Die Teilflächen stellt ein Vertragsbauer zur Verfügung. Dieser bereitet dann die Erde zum Zeitpunkt des Kartoffellegens – also circa Anfang April – vor und legt mit dem Häufelpflug Erddämme, sogenannte Bifänge, an. „Bifang“ ist ursprünglich eine altdeutsche Bezeichnung für ein eingefriedetes Feld und bezeichnet im Bayerischen einen aufgeschütteten Erdwall zur Erzeugung von Kartoffeln.

Kartoffel aus eigenen Anbau bieten die Friedberger Sonnenäcker. Bild: Andreas Brücken (Symbolbild)

Wer will, kann den Bifang auch einebnen, sagt Martina Kritzinger, die gemeinsam mit Gabriele Taré bei „Unser Land Augsburg“ für den Friedberger Sonnenacker zuständig ist. Normalerweise sei ein Bifang 100 Meter lang, in Friedberg messe er aus Platzgründen lediglich 90 Meter. Verpachtet werden jeweils ganze, aber auch halbe Bifänge.

Die Gärtner wissen ihr Stückchen Land gut zu nutzen: Steht man vor dem Sonnenacker, blickt man in ein Meer aus bunten Blumen und viel Gemüse. Martina Kritzinger erzählt, dass die meisten Zucchini, Bohnen, Karotten, Kürbisse, Zwiebeln und Tomaten anbauen, manche aber auch Blumenkohl, Artischocken, Auberginen und Mais – alles querbeet.

Es gibt zudem Experimentierfreudigere: „Jemand hat sich sogar an Tabak versucht – obwohl er Nichtraucher war. Und das ist auch tatsächlich etwas geworden“, berichtet sie schmunzelnd. Auch Wassermelonen habe jemand ausprobiert, die seien ebenso gewachsen, wurden allerdings nicht so groß wie die vom Supermarkt.

Heimisches Gemüse gedeiht in den Sonnenäckern am besten

Dieser gärtnerische Erfolg liegt auch an der Erde, weiß die Unser-Land-Mitarbeiterin: „Auf dem Acker gedeiht das heimische Gemüse jedoch besser als im Garten, denn der Boden ist anders. Das bestätigen unsere Anbauer immer wieder.“

Allerdings ist das Pflanzvergnügen jeweils nur für eine Saison ausgelegt. Mitte/Ende Oktober wird das Feld umgepflügt; mehrjährige Pflanzen müssten dann also ausgegraben und im neuen Jahr wieder in den Acker ausgepflanzt werden, meint Martina Kritzinger. Denn im nächsten Jahr kann man dann weitergärtnern, muss aber nicht. Jeder kann flexibel entscheiden, ob er lediglich für eine Saison dabei ist, oder ob man auch das nächste Jahr sein Gartenglück versucht.

Stadtnahes Gärtnern liegt im Trend. In Friedberg bieten dazu die Sonnenäcker Gelegenheit. Bild: Edigna Menhard

„Manche machen das nur einmal, weil sie feststellen, dass es doch sehr viel Arbeit ist. Andere machen mal eine Pause, wenn sich die Lebensumstände ändern, sie etwa Familienzuwachs bekommen oder beruflich weniger Zeit haben. Wir haben aber auch Kunden, die bewirtschaften schon seit zwölf Jahren einen Bifang.“

45 Pächter aus der ganzen Region beim Urban Gardening

Dieses Jahr haben 45 Interessenten einen halben oder ganzen Bifang gepachtet. Wartelisten gibt es keine. Die Gärtner kommen von überall aus der Region: Friedberg, Stätzling, Mering, auch aus Augsburg. „Die Kunden sind bunt gemischt, jung und alt“, erklärt die Sonnenacker-Beauftragte.

Voraussetzungen müsse man – anders als bei Schrebergärten – keine erfüllen: „Man sollte Liebe zur Natur und zum Gemüse haben, jeder kann sich ausprobieren.“ Allerdings muss man sich an Nutzungsvereinbarungen halten, die zum Beispiel vorschreiben, dass nur biologisch gedüngt werden darf und keine Pestizide genutzt werden dürfen.

Der Acker braucht regelmäßige Pflege. Bild: Ina Fassbender, dpa-tmn (Symbolbild)

Auch müsse man wissen, dass durchaus ein bisschen Arbeit dahinter steckt, gerade am Anfang. „Wenn man sät oder Pflanzen setzt, muss man diese gut feucht halten, damit sie keimen und einwurzeln können. Ein bis zwei Mal die Woche sollte man schon nach dem Rechten sehen. Das Unkraut sollte regelmäßig gejätet werden.“ Und es muss viel gegossen werden.

Sonnenäcker in Friedberg: Im Urlaub helfen die Nachbarn aus

Die Klimaveränderungen spüren auch die Sonnenacker-Gärtner deutlich, die Böden sind oft trocken. Doch im vergangenen Jahr hat der Landwirt einen Brunnen geschlagen. Wer Anbautipps benötigt, bekommt diese von Martina Kritzinger, Gabriele Taré oder den Beetnachbarn. Die helfen auch aus, wenn man mal in den Urlaub fährt oder längere Zeit abwesend ist.

