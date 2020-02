14:14 Uhr

Ursache für Legionellen in Friedberger Krankenhaus gefunden

Plus Im Friedberger Krankenhaus waren Keime in Wasserhähnen und Duschen festgestellt worden. Nun ist klar, wo die Legionellen herkamen und was zu zu tun ist.

Von Ute Krogull

Sorge herrschte Ende des Jahres unter Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern des Friedberger Krankenhauses. Im September 2019 wurden mehrere mit Legionellen belastete Proben festgestellt, sowohl an Wasserhähnen als auch an Duschen. Die Kliniken an der Paar ließen in Abstimmung mit einer Fachfirma an allen Wasserhähnen und Duschen im Haus Sterilfilter anbringen. So sollte für Patienten, Besucher und Personal der Wasserverbrauch weiterhin ohne Einschränkungen möglich sein. Ob diese Maßnahmen greifen und welche weiteren Schritte das Krankenhaus unternehmen muss, sollte ein Gutachten klären. Dieses liegt nun vor.

Keine Legionellen mehr in Krankenhaus in Friedberg Ein externer Gutachter überprüfte die gesamte Wasserversorgung des Krankenhauses. Das sehr detaillierte Gutachten war eigentlich schon für Ende Dezember angekündigt worden. Die wichtigste Erkenntnis daraus teilte Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamtes Aichach-Friedberg als Klinikträger, am Freitag mit: „Die Sofortmaßnahmen haben gegriffen.“ Die Filter, die in allen Patientenzimmern weiterhin montiert sind, arbeiten laut Gutachten zuverlässig, dort treten keine Legionellen auf. Trotzdem müssen an einigen Stellen bauliche und organisatorische Maßnahmen getroffen werden. Bei mehreren stichprobenartigen Trinkwasseruntersuchungen wurden laut Landratsamt auch nach Abmontieren von Filtern keine Keime mehr gefunden. Nur an einer Stelle habe es einen positiven Befund gegeben. Es handele sich um den Kaltwasser-Eingang zu einem Warmwasser-Boiler. Alle Kaltwasser-Stränge seien aber ebenfalls mit Filtern bestückt. Woher kamen die Legionallen? Im Wesentlichen seien zwei technische Ursachen identifiziert worden: Einerseits lagen die Legionellen im Kaltwasser an einem defekten Ventil in Kombination mit einer zyklischen Temperaturerhöhung. Andererseits hat die Kontamination an den endständigen Stellen ihre Ursache in einer unzureichenden Hydraulik, die sich nun ein Planungsbüro ansehen wird. Daneben gibt es weitere „kleinere Baustellen“, die nun behoben werden, etwa eine Verbindungsleitung zwischen zwei Bauteilen sowie einige Stagnationsbereiche. Gemeinsam mit der Hochbauverwaltung des Landkreises wird ein Plan erarbeitet, in dem die kurz-, mittel- und langfristigen Sanierungsmaßnahmen koordiniert werden. Außerdem riet der Gutachter, einen weiteren Haustechniker einzustellen, der über eine Berufsausbildung im Bereich Sanitär verfügt. Die Stelle wurde ausgeschrieben. Legionellen können Krankheiten auslösen Legionellen sind Bakterien, die im Wasser leben und bei Menschen Krankheiten auslösen können. Da insbesondere ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem gefährdet sind, gilt der Befall in einem Krankenhaus als kritisch. Das sind Legionellen 1 / 4 Zurück Vorwärts Verbreitung Legionellen sind Stäbchenbakterien, die weltweit verbreitet sind. In geringer Konzentration sind sie häufig zu finden, auch im Grundwasser.

Erkrankungen Legionellen können die sogenannte Legionärskrankheit hervorrufen, eine schwere Form der Lungenentzündung. Häufiger lösen die Bakterien das „Pontiac-Fieber“ aus, eine grippeartige Erkrankung, die mit Fieber einhergeht.

Ansteckung In den meisten Fällen gelangen Legionellen über zerstäubtes Wasser in den Körper. Dadurch stellen insbesondere Duschen einen Verbreitungsweg dar. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist dagegen äußerst selten.

Risikogruppen Besonders durch Infektionen gefährdet sind ältere Menschen, Raucher sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Quelle: Landesamt für Gesundheit Obwohl die Legionellen 2019 bereits im September festgestellt worden waren, versäumten es die Kliniken wegen der Turbulenzen in der Geschäftsführung nach dem Abgang des früheren Klinikchefs, die Öffentlichkeit zu informieren. Nach den ersten Proben wurden zunächst ausschließlich Patienten und, über die Stationsleitungen, Pflegekräfte mündlich informiert, wie es damals hieß. In einem zweiten Schritt erhielten Mitarbeiter eine Rund-E-Mail. Erst Monate später folgte ein Aushang im Erdgeschoss. Infiziert hatte sich nach damaligen Stand niemand. Legionellen in Turnhalle Zuletzt hatte es in Friedberg 2016 ein Legionellenproblem gegeben. Damals wurden erhöhte Werte der Bakterien in den Turnhallen des Gymnasiums und der Freisportanlagen festgestellt. Allerdings wurden die Grenzwerte jeweils nur leicht überschritten, die Sanitäranlagen konnten weiterhin benutzt werden. Auch das Klinikum Günzburg hatte vor einem Jahr mit Legionellen zu kämpfen. Dort wurden ebenfalls Filter eingesetzt. Nach Aussagen des Klinikums lag die Ursache für die erhöhte Keimkonzentration an Warmwasserbereitungsgeräten. Legionellen werden bei einer Wassertemperatur von mehr als 60 Grad abgetötet. Daher verfügen Gebäude über ein Leitungssystem, in dem heißes Wasser regelmäßig zirkuliert. Gerade in älteren Gebäuden kann es aber zu Problemen mit der Technik kommen. Wenn ein Teil des Wassers länger nicht erhitzt wird, können sich Legionellen dort ungehindert vermehren. (mit cgal) Lesen Sie auch: Das Krankenhaus Friedberg hat ein Problem mit Legionellen

